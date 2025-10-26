Российский инженер разработал уникальный видеоперехватчик дронов ВСУ

Разработанный для нужд фронта видеоперехватчик позволяет в реальном времени видеть то, что наблюдает оператор вражеского беспилотника, рассказал в беседе с «Царьградом» инженер беспилотников Сергей. По его словам, эта система значительно повышает шансы на выживание: обнаружив с её помощью «камикадзе» с зарядом, бойцы могут своевременно укрыться, эвакуировать технику или открыть по дрону огонь.

После трёх ранений, полученных за время участия в СВО, Сергей был комиссован и вместе с товарищами начал создавать оборудование для фронта, работая преимущественно по прямым заявкам от военных. Он отметил, что его группа разработала недорогой комплекс РЭБ, который способен полностью «закрыть» небо от аналоговых дронов на расстоянии до 700 метров. Как пояснил инженер, стоимость такого комплекса составляет 300–400 тысяч рублей.

Эффективность разработки подтвердил полевой эксперимент: из восьми переданных волонтёрами машин-«буханок» уцелела лишь та, на которой был установлен этот комплекс РЭБ, внешне напоминающий «тазики». Сергей подчеркнул, что после этого случая насмешки над системой прекратились, а в их адрес поступило множество положительных отзывов с фронта.