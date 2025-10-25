В России составили сценарии применения дрона «Судного дня» на случай ядерных ударов

Российский беспилотник «Судного дня», разработанный для оценки уровня загрязнения после ядерного удара, получит новые функции, сейчас детали проекта не раскрываются, но работы уже ведутся. Об этом ТАСС сообщил генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Специалистами ЦКБР создана серия сценариев применения FPV-дрона «Судного дня», которые могут задействоваться в интересах гражданской обороны и Минобороны РФ. Дрон является частью системы мониторинга уровня загрязнения окружающей среды после нанесения ядерных ударов и входит в проект «Хруст». Детали сценариев мы не раскрываем, однако работы над проектом находятся в активной фазе», — пояснил он.

По его словам, разрабатываемые сценарии помогут спасти оставшихся на планете людей после ядерной атаки. Эксперт напомнил, что подобные катастрофы, вопреки стереотипному мнению, не приведут к гибели сразу всех, радиоактивная пыль и пепел сначала попадёт в воздух, потом начн1т распространяться по Земле. При этом выпадение опасных осадков тоже не будет равномерным, а значит у властей и военных появится временной промежуток, чтобы спасти оставшихся в живых.

«Это время, когда необходимо заниматься эвакуацией раненых, созданием пунктов временного пребывания, определять маршруты движения техники и людей. При этом кругом пожары и завалы, и непонятно, где можно находится, а где нет. Где можно провести колонну, а где не стоит», — отметил Кузякин.

Он подчеркнул, что именно в этот момент и понадобится система дистанционного зондирования, таким мобильным инструментом может стать дрон «Судный день». Именно данный беспилотник сможет определить в считанные минуты уровень и места заражения, что является ключевым моментом в вопросе спасения людей. Дрон способен работать даже из бронетехники и автомобилей, оператору не придётся выходить на улицу.

Кузякин напомнил, что время полёта дрона «Судного дня» доходит до 20 минут, а его дальность будет зависеть от силы поражения территории, максимально составив два километра. Главное, что беспилотник легко сможет работать из герметичной бронетехники и в движении.

Ранее американское издание Military Watch Magazine написало, что российские стратегические ядерные силы демонстрируют превосходство над арсеналами других государств по ключевым показателям. Ядерный потенциал РФ обеспечивает полный паритет с совокупными силами НАТО. Это позволяет Москве использовать его в качестве эффективного инструмента сдерживания дальнейшей эскалации.