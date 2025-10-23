В США выступили с заявлением после тренировки ядерных сил России

Российские стратегические ядерные силы демонстрируют превосходство над арсеналами других государств по ключевым показателям. Как сообщает американское издание Military Watch Magazine, РФ сохраняет полный паритет в этой сфере, обеспечивая сдерживание потенциальных противников.

«Учения стратегических ядерных сил проводятся в период особенно высокой напряжённости между Россией и Западным блоком, поскольку страны Запада развернули наземные войска, спутники и самолёты для поддержки Украины, в том числе для содействия нанесению ракетных и беспилотных ударов», — пишет MWM.

При этом эксперты издания подчёркивают, что сухопутный и морской компоненты ядерной триады РФ занимают лидирующие позиции в мировом масштабе. Российский ядерный потенциал обеспечивает полный паритет с совокупными силами НАТО. Это позволяет Москве использовать его в качестве эффективного инструмента сдерживания дальнейшей эскалации.

Напомним, что в России состоялись учения стратегических ядерных сил, в ходе которых был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Синева». Пуск произвели с борта атомного ракетного подводного крейсера «Брянск». Кроме того, состоялись практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования.