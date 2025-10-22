С космодрома «Плесецк» выполнили пуск баллистической ракеты «Ярс»

Стратегические ядерные силы России выполнили комплексную тренировку с запусками ракет с разных платформ. С космодрома «Плесецк» по полигону «Кура» на Камчатке был произведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс».

Пуск баллистической ракеты «Ярс». Видео © Telegram/ Минобороны России

Управление операцией осуществлялось из Национального центра управления обороной РФ. Тренировка позволила проверить уровень подготовки военного управления и практические навыки оперативного состава. Официально подтверждено, что все поставленные задачи тренировки выполнены в полном объёме.

До этого с акватории Баренцева моря атомный ракетный подводный крейсер «Брянск» запустил баллистическую ракету «Синева». К учениям были привлечены самолёты дальней авиации Ту-95МС, которые выпустили крылатые ракеты воздушного базирования.