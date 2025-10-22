Сектор Газа
22 октября, 11:35

В рамках тренировки стратегических ядерных сил запустили ракету «Синева»

Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Пресс-служба Кремля проинформировала о проведении учений стратегических ядерных сил, в ходе которых был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Синева». Уточнялось, что пуск был произведен с борта атомного ракетного подводного крейсера «Брянск», базирующегося в акватории Баренцева моря.

Также были осуществлены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования. В тренировке были задействованы все три компонента ядерных сил: наземный, морской и авиационный.

Золотов: Ожидать ядерных ударов от России — это сумасшествие
Напомним, под руководством Верховного Главнокомандующего, президента России Владимира Путина прошла тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. Глава государства вышел на связь с Генштабом из Кремля. Он подчеркнул, что эта тренировка — плановая.

