Суд разрешил родителям отменять покупки, сделанные детьми онлайн

История москвички заставила судей разобраться, можно ли аннулировать онлайн-заказ, который оформил ребёнок. Второй кассационный суд постановил, что родители вправе отказаться от покупки, сделанной через их аккаунт, если она была оформлена неосознанно.

Поводом стало дело женщины, чья полуторагодовалая дочь случайно нажала в приложении кнопку «К оформлению» и тем самым оплатила всю корзину – 102 товара. После попытки отменить заказ москвичке отказали, сославшись на то, что товары уже переданы на сборку и доставку. Продавец даже потребовал оплатить доставку и хранение.

Сначала суды встали на сторону магазина, заявив, что москвичка нарушила правила, обратившись в техподдержку, а не написав письмо на официальную почту. Однако кассационная инстанция признала это решение несправедливым и защитила покупательницу.

«Формально сославшись на неисполнение истцом правил пользования торговой площадкой, доводы истца судебные инстанции проигнорировали, тем самым лишив потребителя права на защиту», – говорится в постановлении суда, которое цитирует РИА «Новости».

Кассация отметила, что женщина незамедлительно отказалась от товара и направила претензию в установленном порядке. Суд направил дело на пересмотр, подтвердив право родителей отказаться от подобных покупок.

Ранее Life.ru писал, что Минэкономразвития рассматривает идею ограничить возврат некоторых товаров. По словам министра Максима Решетникова, это позволит снизить стоимость отечественной продукции и сократить злоупотребления, когда покупатели заказывают десятки вещей и потом просто не выкупают их. Ведомство планирует обсудить инициативу с Роспотребнадзором, чтобы не нарушить права потребителей.