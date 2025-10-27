Медведев вернул себе звание первой ракетки России спустя три месяца

Даниил Медведев обошёл Карена Хачанова в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и вновь стал первой ракеткой России. В общем списке он занимает 13-е место.

29-летний Медведев потерял звание лучшего российского теннисиста в июле после Уимблдона. Сейчас в его активе 2810 очков. 29-летний Хачанов идёт 14-м с 2620 очками. На 12-м месте датчанин Хольгер Руне (2990).

Лидирует 22-летний испанец Карлос Алькарас (11340), на втором месте 24-летний итальянец Янник Синнер (10500), третью строчку занимает 28-летний немец русского происхождения Александр Зверев (6160).

Медведев свой ближайший матч проведёт на хардовом турнире в Париже 28 октября. Его соперником станет 28-летний испанец Хауме Мунар. Россиянин посеян под 11-м номером.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) лучшая из россиянок — Мирра Андреева — располагается на девятом месте. В активе 18-летней спортсменки 4319 очков. На восьмом месте находится итальянка Жасмин Паолини (4325), на 10-м — 30-летняя россиянка Екатерина Александрова (3375).

Лидирует 27-летняя Арина Соболенко из Белоруссии (9870), на втором месте 24-летняя полька Ига Свёнтек (8195), третью позицию занимает 21-летняя американка Кори Гауфф (6563).