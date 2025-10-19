Даниил Медведев выиграл первый турнир ATP с 2023 года

Даниил Медведев одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в казахстанской Алма-Ате, обыграв в финале француза Корентена Муте. Для российского теннисистка это первый титул с 2023 года.

Поединок продолжался три сета и завершился со счётом 7:5, 4:6, 6:3 в пользу второго номера посева. Этот титул стал для Медведева первым с мая 2023 года после шести подряд проигранных финалов. В предыдущий раз Даниил побеждал на турнирах ATP в Риме, когда обыграл в решающем матче датчанина Хольгера Руне. В Алма-Ате Медведев обыграл австралийцев Адама Уолтона и Джеймса Дакворта, венгра Фабиана Марожана и француза Муте (восьмой сеяный).

Благодаря этой победе 29-летний россиянин сравнялся с Николаем Давыденко по количеству выигранных турниров в одиночном разряде (21) и вошёл в тройку лучших российских теннисистов в истории по этому показателю. Впереди Евгений Кафельников (26) и Мария Шарапова (36). Турнир в Алма-Ате относится к категории ATP 250 и проходит на хардовом покрытии.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Людмила Самсонова в паре с американской спортсменкой Николь Мелихар-Мартинес выиграла парные соревнования на турнире WTA-500 в китайском Нинбо. В финале они одержали победу над дуэтом Тимея Бабош (Венгрия) — Луиза Стефани (Бразилия) в трёх сетах. Этот титул стал для Самсоновой третьим в карьере в парном разряде в туре WTA.