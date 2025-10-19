Российская теннисистка Самсонова выиграла парный турнир WTA-500 в Китае

Российская теннисистка Людмила Самсонова в паре с американкой Николь Мелихар-Мартинес одержала победу в парном разряде на турнире WTA-500 в китайском Нинбо. В финальном матче российско-американский дуэт смог переиграть пару Тимея Бабош (Венгрия) — Луиза Стефани (Бразилия) со счётом 5:7, 6:4, 10:8 (на тай-брейке).

Титул стал для Самсоновой третьим в карьере в парных соревнованиях под эгидой WTA. Для 19-й ракетки мира этот успех стал важным достижением в сезоне, особенно учитывая, что в одиночном разряде она завершила выступление уже на стадии 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира WTA в китайском Нинбо. В полуфинальном матче она одержала победу над своей соотечественницей Дианой Шнайдер со счётом 6:3, 6:4. Сегодня в финале одиночного турнира россиянка Екатерина Александрова уступила уроженке Москвы Елене Рыбакиной, представляющей Казахстан.