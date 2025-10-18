Сектор Газа
Регион
18 октября, 12:12

Александрова обыграла Шнайдер и вышла в финал турнира WTA в Нинбо

Обложка © ТАСС / VCG / Vis / WUHAN OPEN OFFICIAL 2025

Российская теннисиста Екатерина Александрова одержала победу над соотечественницей Дианой Шнайдер в полуфинале турнира WTA в китайском Нинбо. Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Александровой, которая посеяна под четвёртым номером.

За титул турнира категории WTA 500 ей предстоит встретиться с уроженкой Москвы, выступающей за Казахстан — Еленой Рыбакиной (третий номер посева). Для 30-летней Александровой, занимающей 10-е место в мировом рейтинге, этот финал станет шансом завоевать шестой титул в карьере под эгидой WTA.

Вспыльчивую теннисистку отстранили на полгода за бросок ракетки в соперников
Ранее трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» Елена Веснина отметила эмоциональное и физическое истощение Мирры Андреевой к концу сезона 2025 года. По словам прославленной теннисистки, успешное начало сезона с двумя крупными титулами создало чрезмерные ожидания, а большое количество проведённых матчей и психологическая нагрузка привели к опустошению Андреевой.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
