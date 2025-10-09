«Много матчей»: Теннисистка Веснина заявила, что Андреева сильно истощена к концу сезона

Победительница трёх турниров «Большого шлема» Елена Веснина отметила эмоциональное и физическое истощение российской теннисистки Мирры Андреевой к концу сезона 2025 года. По её мнению, Мирра взяла на себя слишком большие ожидания, успешно начав сезон с двумя крупными титулами, но сейчас испытывает опустошение из-за большого количества проведённых матчей и психологической нагрузки.

«Мне кажется, что сейчас у Мирры не осталось сил на концовку сезона. Все ошибки связаны с тем, что она истощена эмоционально и физически, ведь Андреева очень юная теннисистка, которая провела в этом году очень много матчей», — подчеркнула Веснина в беседе с «Чемпионатом».

По её словам, уже в азиатской серии турниров отчётливо прослеживается усталость Мирры. Этим объясняется её эмоциональный всплеск в последнем поединке. Когда ресурсы истощены, подобные эмоциональные проявления неизбежны. Веснина выразила уверенность, что Мирра с огромным желанием ждёт возможности отдохнуть и восстановиться.

Последние результаты Мирры подтверждают это: на турнире в Ухане (WTA-1000) она уступила во втором круге немке Лауре Зигемунд со счётом 7:6, 3:6, 3:6. После этого поражения Андреева покинет первую пятёрку мирового рейтинга WTA, опустившись минимум на шестое место. Во время матча 18-летняя спортсменка позволила себе эмоциональную реакцию после проигранного мяча, громко выругавшись в адрес тенниса, что было зафиксировано зрителями и получило распространение в Сети.