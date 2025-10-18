Сектор Газа
18 октября, 13:42

Медведев обыграл Дакворта в трёх сетах и вышел в финал турнира АТР в Алма-Ате

Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / AP / Andy Wong

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира ATP в Алма-Ате, одержав победу над австралийцем Джеймсом Даквортом (138-я ракетка мира). Матч продлился три сета.

Медведев уступил первую партию на тай-брейке со счётом 6:7 (8:10), но затем взял две следующие — 6:3 и 6:2. В решающей встрече турнира россиянину предстоит сыграть с победителем пары Корентен Муте (Франция) — Алекс Микелсен (США).

Для 29-летнего Медведева, посеянного на турнире под вторым номером, этот финал станет первым в текущем сезоне после серии из шести полуфиналов. Соревнования в Алма-Ате относятся к категории ATP 250 и проходят на хардовом покрытии.

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в полуфинале «Мастерса» в Шанхае

Напомним, что Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Алма-Ате, обыграв венгра Фабиана Марожана со счетом 7:5, 6:2. Российский теннисист, занимающий 14-ю позицию в мировом рейтинге, уверенно контролировал ход встречи.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

