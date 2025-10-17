Медведев обыграл Марожана и вышел в полуфинал турнира в Казахстане

Теннисист Даниил Медведев одержал победу над венгром Фабианом Марожаном в четвертьфинале турнира ATP в Алма-Ате. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу россиянина.

Теперь Медведев встретится в полуфинале с австралийцем Джеймсом Даквортом, который пробился в основную сетку через квалификацию.

В свои 29 лет Даниил Медведев является одним из ведущих теннисистов мира, занимая 14-е место в рейтинге ATP. Его достижения включают в себя 16 недель пребывания в статусе первой ракетки мира в 2022 году и внушительную коллекцию из 20 титулов ATP. В 2021 году он внёс значительный вклад в победы российской команды на Кубке ATP и Кубке Дэвиса. Хотя Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, триумфатором среди них стал лишь Открытый чемпионат США в 2021 году. Последним крупным успехом для него стала победа на турнире в Риме в мае 2023 года.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева проиграла представительнице Германии Лауре Зигемунд во втором круге турнира в китайском городе Ухань. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 3:6. В соцсетях распространился момент из второй партии, когда россиянка после проигранного мяча выругалась на весь теннис.