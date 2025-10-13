Россиянка Тихонова в паре с украинкой выиграла теннисный турнир ITF в США

Россиянка Анастасия Тихонова и украинка Валерия Страхова выиграли турнир Международной федерации тенниса (ITF) категории W 100, который проходил в Эдмонде в США. Соперницами теннисисток в финале были австралийка Оливия Гадецки и полячка Оливия Линсер. Игра завершилась со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 10:8.

Тихонова в свои 24 года имеет пять титулов ITF в одиночном разряде и 23 в парном. Ранее она выходила в финал парного турнира Открытого чемпионата Франции (2019) и была полуфиналисткой Открытого чемпионата Австралии (2019) на юниорском уровне. Что касается Страховой, то ей 30 лет, и она имеет за плечами 14 побед на турнирах ITF в одиночном и 48 в парном разряде.