Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в полуфинале «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в финал турнира ATP серии «Мастерс» в Шанхае. В напряжённом полуфинальном матче он уступил 30-летнему французу Артуру Риндеркнешу (54-я ракетка мира) со счётом 4:6, 6:2, 6:4. Теперь французскому игроку предстоит сыграть с представителем Монако Валантеном Вашро, который обыграл серба Новака Джоковича 6:3, 6:4.

Для 29-летнего Медведева полуфинал турнира стал пятым в сезоне-2025. Ранее он выходил в 1/2 финала в Марселе, Галле, Индиан-Уэллсе и Пекине. Титул в 2025 году ему завоевать пока не удалось. До финала Медведев, занимающий ныне 18-е место в рейтинге ATP, доходил на турнире в Германии, но проиграл там Александру Бублику из Казахстана. Всего на счету российского теннисиста 20 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов.

26-летний спортсмен из Монако стал самым низкорейтинговым финалистом за всю историю турниров серии «Мастерс». Он занимает 204-е место в мировом рейтинге. По пути к финалу Вашро победил Джокивича, Хольгера Руне из Дании, представителя Нидерландов Таллона Грикспора, чеха Томаша Махача, Бублика и серба Ласло Дьёре, а в квалификации был сильнее американца Нишеша Басаваредди и Лиама Драксля из Канады. Самым низкорейтинговым победителем «Мастерса» остаётся хорват Борна Чорич, выигравший турнир в Цинциннати в 2022 году, будучи 152-й ракеткой мира. В финале тогда он одолел грека Стефаноса Циципаса.