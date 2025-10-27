Британские спецслужбы раскритиковали за неэффективную работу в области нацбезопасности

Британские спецслужбы демонстрируют системную неспособность эффективно противостоять угрозам национальной безопасности из-за серьёзных проблем с координацией. Об этом свидетельствует внутренний доклад Министерства внутренних дел Великобритании за 2023 год, на который ссылается газета Times.

«Британские службы безопасности «не поспевают» за угрозами национальной безопасности», — говорится в публикации.

Отмечается, что за демонстрацию слабой координации и фрагментированных линий подотчётности критике подверглись Агентство внутренней безопасности MI5, его аналог в сфере внешней разведки MI6 и Управление правительственной связи GCHQ.

Согласно материалу, разведсообщество Соединённого Королевства систематически не успевает адаптироваться к новым вызовам, а внутренние разногласия между ключевыми ведомствами регулярно приводят к операционным тупикам.

Особенно остро противоречия проявляются при разработке стратегических решений — например, в дискуссии о признании иранского Корпуса стражей исламской революции террористической организацией. В то время как MI5 настаивает на таком шаге, специалисты MI6 предупреждают о потенциально серьёзных дипломатических последствиях, что парализует процесс принятия единой государственной позиции.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил о росте активности российских подводных лодок в Северной Атлантике, оценивая увеличение их числа на 30%. В связи с этим Британия усилила наблюдение за регионом. Британские военно-воздушные силы и флот активизировали поиск российских субмарин. Для мониторинга морской обстановки используются патрульные самолёты P-8 RAF, отслеживающие перемещения российских кораблей и подводных лодок.