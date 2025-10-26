Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

26 октября, 05:45

Министр обороны Британии признался Путину в слежке за российскими подлодками

Обложка © Минобороны РФ

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что активность российских подводных лодок в Северной Атлантике значительно возросла, а их количество, по оценке Лондона, увеличилось на 30%. По словам министра, британские ВВС и флот усилили наблюдение за регионом и ведут охоту за российскими подлодками.

«Россия бросает нам вызов, она испытывает нас, она наблюдает за нами. Но эти самолёты позволяют нам сказать Путину: «Мы следим за вами, мы охотимся на ваши подводные лодки», — цитирует Хили «Би-би-си».

Глава Минобороны считает, что рост активности российских подлодок достиг уровня, характерного для времён Холодной войны. Для контроля морской обстановки британская армия задействовала патрульные самолёты P-8 RAF, которые отслеживают движение российских судов и подводных лодок.

А ранее Морское командование НАТО опубликовало заявление о всплытии российской субмарины «Новороссийск» у берегов Франции. В пресс-службе альянса заявили, что команда подводной лодки была вынуждена поднимать «Новороссийск» на поверхность якобы из-за поломки. Черноморский флот опроверг эти заявления, аргументированно пояснив, что ситуация была абсолютно штатной.

Андрей Бражников
