НАТО бояться? Стало известно, зачем подлодка с «Калибрами» всплыла у берегов Франции

Пресс‑служба Черноморского флота отвергла сообщения ряда изданий о причинах всплытия дизель‑электрической подводной лодки «Новороссийск», способной нести ракеты «Калибр», у берегов Франции. Там рассказали о реальных обстоятельствах.

«Информация, распространяемая рядом СМИ о якобы имеющей место неисправности и, как следствие, экстренном всплытии дизель-электрической подводной лодки «Новороссийск» у берегов Франции не соответствует действительности», — отметили во флоте.

В действительности экипаж сейчас выполняет плановый межфлотский переход после завершения задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Этот манёвр является рутинным — никаких аварийных ситуаций не зафиксировано. В пресс‑службе также напомнили о международных правилах судоходства, ведь при прохождении проливных участков, в частности Ла‑Манша, подводные лодки обязаны следовать в надводном положении. Поэтому появление «Новороссийска» на поверхности носит процедурный характер, а не является признаком поломки.

Ранее Морское командование НАТО заявило, что российская подводная лодка «Новороссийск» всплыла на поверхность у берегов Франции. В пресс-службе альянса утверждали, что внутри у неё что-то поломалось, поэтому экипажу пришлось поднимать подлодку.