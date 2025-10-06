Трамп объявил о создании новой атомной подлодки класса Вирджиния

«В декабре мы заложим киль новой подлодки», — сказал республиканец, выступая на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния. Мероприятие с участием американского лидера транслировалось Белым домом.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США опережают Россию и Китай по уровню подводного флота на 25 лет. Хозяин Белого дома отметил, что Россия находится на втором месте, а Китай активно наращивает мощности. Он подчеркнул, что через пять лет ситуация может измениться, и другие страны приблизятся к возможностям США по количеству и технологичности субмарин.