Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 22:28

Трамп объявил о создании новой атомной подлодки класса Вирджиния

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил о планах создания новой атомной подлодки класса «Вирджиния» уже в 2025 году.

«В декабре мы заложим киль новой подлодки», — сказал республиканец, выступая на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния. Мероприятие с участием американского лидера транслировалось Белым домом.

Подлодки класса «Вирджиния» — многоцелевые атомные субмарины четвёртого поколения, способные решать широкий спектр задач.

США недалеко от России развернули «охотников» на подводные лодки и дроны
США недалеко от России развернули «охотников» на подводные лодки и дроны

Ранее Дональд Трамп заявил, что США опережают Россию и Китай по уровню подводного флота на 25 лет. Хозяин Белого дома отметил, что Россия находится на втором месте, а Китай активно наращивает мощности. Он подчеркнул, что через пять лет ситуация может измениться, и другие страны приблизятся к возможностям США по количеству и технологичности субмарин.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar