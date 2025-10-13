Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 04:03
4318

НАТО: Российская подлодка «Новороссийск» поднялась у берегов Франции

Подлодка «Новороссийск». Обложка © wikipedia.org

Подлодка «Новороссийск». Обложка © wikipedia.org

Российская подводная лодка «Новороссийск», способная нести ракеты «Калибр», всплыла у побережья Франции. Об этом сообщило Морское командование НАТО на своей официальной странице в социальной сети X.

По данным альянса, подлодка Б-261 поднялась на поверхность из-за технической неисправности. Командование НАТО отметило, что силы альянса наблюдают за морской обстановкой в регионе и поддерживают готовность к обеспечению безопасности.

Трамп объявил о создании новой атомной подлодки класса Вирджиния
Трамп объявил о создании новой атомной подлодки класса Вирджиния

Ранее Life.ru сообщал, что США отправили дополнительные противолодочные самолёты P-8 Poseidon в Норвегию. Это решение направлено на усиление наблюдения за водами рядом с российскими границами. Эти самолёты используют для борьбы с подводными лодками и для разведывательных операций.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Россия
  • Франция
  • НАТО
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar