НАТО: Российская подлодка «Новороссийск» поднялась у берегов Франции

Российская подводная лодка «Новороссийск», способная нести ракеты «Калибр», всплыла у побережья Франции. Об этом сообщило Морское командование НАТО на своей официальной странице в социальной сети X.

По данным альянса, подлодка Б-261 поднялась на поверхность из-за технической неисправности. Командование НАТО отметило, что силы альянса наблюдают за морской обстановкой в регионе и поддерживают готовность к обеспечению безопасности.

Ранее Life.ru сообщал, что США отправили дополнительные противолодочные самолёты P-8 Poseidon в Норвегию. Это решение направлено на усиление наблюдения за водами рядом с российскими границами. Эти самолёты используют для борьбы с подводными лодками и для разведывательных операций.