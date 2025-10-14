Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 06:39

Секретное оружие России: Китайские офицеры шокированы мощью подлодок «Палтус»

ДЭПЛ «Владикавказ» проекта 877 «Палтус». Обложка © Wikipedia / kremlin

ДЭПЛ «Владикавказ» проекта 877 «Палтус». Обложка © Wikipedia / kremlin

Китайские офицеры испытали удивление, поднявшись на борт российской подводной лодки проекта 877 «Палтус». Как пишет пекинское издание Baijiahao, сначала военные КНР считали эти субмарины громоздкими и несовременными, но после осмотра изменили мнение.

По данным журналистов, несколько лет назад Китай столкнулся с острой необходимостью укрепить противолодочные силы. Старые субмарины типа 035 сильно уступали американским, поэтому выбор пал на российские лодки проекта 877.

Когда первые подлодки прибыли в распоряжение ВМС Китая, офицеры, поднявшись на борт, были поражены — техника оказалась проще в управлении и значительно тише, чем ожидалось. Позднее Россия доработала проект, выпустив серию подлодок «Варшавянка». Эти корабли оказались настолько успешными, что Китай закупил десять таких субмарин, и они до сих пор остаются в строю.

Офицер отбил истеричные нападки НАТО из-за русской подлодки с «Калибрами» в Ла-Манше
Офицер отбил истеричные нападки НАТО из-за русской подлодки с «Калибрами» в Ла-Манше

А ранее Морское командование НАТО опубликовало заявление о всплытии российской субмарины «Новороссийск» у берегов Франции. В пресс-службе альянса заявили, что команда подводной лодки была вынуждена поднимать «Новороссийск» на поверхность якобы из-за поломки. Черноморский флот опроверг эти заявления, аргументированно пояснив, что ситуация была абсолютно штатной.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Китай
  • Армия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar