Офицер отбил истеричные нападки НАТО из-за русской подлодки с «Калибрами» в Ла-Манше

Полковник Виктор Баранец раскритиковал западные сообщения о всплытии российской подлодки «Новороссийск» якобы в Ла-Манше, назвав их провокационными. Свою позицию он изложил в авторской колонке.

«Если бы вы спросили меня, какая морская страна с предынфарктной паникой сильнее всего реагирует на появление российских кораблей даже вдали от её территории, то я первым делом назвал бы Великобританию. Вот уже кто умеет на все деньги со лживым пафосом раздувать кадило «русской военной угрозы», — пишет офицер в авторской колонке для KP.ru.

Военный обозреватель заявил, что в сообщении морского командования НАТО от 9 октября содержатся как минимум два ложных факта. Он подчеркнул, что подлодка всплыла за 50 миль до входа в Ла-Манш в строгом соответствии с международными правилами, а не непосредственно в проливе. Баранец также опроверг утверждения о нахождении субмарины у берегов французского региона Бретань, указав, что она следовала исключительно в нейтральных водах.

Офицер заметил, что пресс-служба Черноморского флота уже опровергла и информацию о технических неисправностях, подтвердив, что лодка продолжает плановый переход. Обозреватель считает важным и тот факт, что Франция, несмотря на британскую «сенсацию», ограничилась лишь сопровождением российской подлодки своим кораблём, не поддержав версию о чрезвычайном происшествии.