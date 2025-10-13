Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 октября, 11:23

Офицер отбил истеричные нападки НАТО из-за русской подлодки с «Калибрами» в Ла-Манше

Подводная лодка «Новороссийск». Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Полковник Виктор Баранец раскритиковал западные сообщения о всплытии российской подлодки «Новороссийск» якобы в Ла-Манше, назвав их провокационными. Свою позицию он изложил в авторской колонке.

«Если бы вы спросили меня, какая морская страна с предынфарктной паникой сильнее всего реагирует на появление российских кораблей даже вдали от её территории, то я первым делом назвал бы Великобританию. Вот уже кто умеет на все деньги со лживым пафосом раздувать кадило «русской военной угрозы», — пишет офицер в авторской колонке для KP.ru.

Военный обозреватель заявил, что в сообщении морского командования НАТО от 9 октября содержатся как минимум два ложных факта. Он подчеркнул, что подлодка всплыла за 50 миль до входа в Ла-Манш в строгом соответствии с международными правилами, а не непосредственно в проливе. Баранец также опроверг утверждения о нахождении субмарины у берегов французского региона Бретань, указав, что она следовала исключительно в нейтральных водах.

Офицер заметил, что пресс-служба Черноморского флота уже опровергла и информацию о технических неисправностях, подтвердив, что лодка продолжает плановый переход. Обозреватель считает важным и тот факт, что Франция, несмотря на британскую «сенсацию», ограничилась лишь сопровождением российской подлодки своим кораблём, не поддержав версию о чрезвычайном происшествии.

Напомним, Морское командование НАТО опубликовало заявление о всплытии российской субмарины «Новороссийск» у берегов Франции. В пресс-службе альянса заявили, что команда подводной лодки была вынуждена поднимать «Новороссийск» на поверхность из-за поломки. Черноморский флот опроверг эти заявления, аргументированно пояснив, что ситуация была абсолютно штатной.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Юрий Лысенко
