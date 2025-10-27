Россия и США
27 октября, 09:43

Путин в эти минуты проводит международный телефонный разговор

Обложка © Life.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песковподтвердил журналистам факт ведения президентом Владимиром Путиным международного телефонного разговора в настоящий момент.

Песков заверил, что о состоявшемся разговоре будет сообщено дополнительно в ближайшем будущем, однако на данном этапе он отказался делиться какими-либо уточняющими сведениями.

