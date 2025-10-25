Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
25 октября, 08:06

«Даже самого жалкого не называет»: В Кремле рассказали, как Путин относится к коллегам

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин всегда уважительно относится к главам государств, даже к тем, кого можно было бы назвать «жалкими». Глава государства никогда не позволяет себе уничижительных высказываний в их адрес. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС.

«Для меня, например, в плане правил приличия абсолютно непревзойдённым авторитетом является президент Путин. Даже самого жалкого главу государства он ни разу не именовал таковым»,  сказал представитель Кремля, говоря о границах допустимого в медиа.

Песков отметил, что даже если Путин не всегда высказывается о других главах государств в положительном ключе, он всегда проявляет к ним уважение, как и ко всем своим коллегам.

Ранее американский лидер Дональд Трамп публично обвинил президента Колумбии Густаво Петро в связях с наркоторговлей. Это заявление было сделано перед журналистами у Белого дома, перед отлётом Трампа в Азию.

Наталья Афонина
