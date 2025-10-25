Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 06:12

Трамп назвал президента Колумбии Густаво Петро наркоторговцем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gustavopetrourrego

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gustavopetrourrego

Президент США Дональд Трамп публично обвинил президента Колумбии Густаво Петро в причастности к наркоторговле. Об этом американский лидер заявил журналистам у Белого дома перед вылетом в Азию.

«Он торговец наркотиками. Президент Колумбии — наркоторговец», — сказал Трамп.

Трамп пообещал убивать наркоторговцев, поставляющих запрещённые вещества в США
Трамп пообещал убивать наркоторговцев, поставляющих запрещённые вещества в США

Ранее стало известно о введении США персональных санкций против президента Колумбии Густаво Петро и ряда его приближенных. Согласно обновлённому списку Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), санкции, введённые на основании президентского указа о противодействии наркотрафику, коснулись президента, его супруги Вероники дель Сокорро Алькосер Гарсии, сына Николя Фернандо Петро Бургоса и министра внутренних дел Альберто Бенедетти.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Колумбия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar