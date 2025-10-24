США ввели санкции против президента Колумбии Петро из-за кокаинового рекорда
Густаво Петро. Обложка © ТАСС / EPA
Вашингтон официально ввёл персональные санкции против президента Колумбии Густаво Петро и его ближайшего окружения. Об этом сообщает Министерство финансов США.
В обновлённом списке офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) указано имя самого президента, его супруги Вероники дель Сокорро Алькосер Гарсии, старшего сына Николя Фернандо Петро Бургоса и министра внутренних дел южноамериканской страны Альберто Бенедетти. Все они попали в перечень по президентскому указу, направленному против лиц, связанных с наркотрафиком.
В Вашингтоне заявили, что с приходом Петро производство кокаина в Колумбии взлетело до рекордных отметок, и именно это стало основанием для принятия санкционных мер. По словам главы американского минфина Скотта Бессента, именно действующий колумбийский президент «позволил наркокартелям процветать и отказался прекратить эту деятельность».
«Президент Трамп предпринимает решительные действия, чтобы защитить нашу нацию, и ясно дал понять, что мы не потерпим незаконного оборота наркотиков в нашей стране», – добавил министр.
Введённые ограничения блокируют любые активы Петро и его семьи в юрисдикции США и запрещают сделки с указанными лицами. Сам колумбийский президент назвал своё включение в список парадоксальным после «десятилетий эффективной борьбы с наркотрафиком» и пообещал оспаривать решение в судах.
Ранее Дональд Трамп прямо заявлял о жёсткой линии против наркокартелей и даже говорил, что американское государство будет «убивать» тех, кто ввозит наркотики в США. Отметим, что в ответ на рост производства кокаина Штаты уже нанесли серию ударов по подозреваемым в перевозке «запрещёнки» латиноамериканским суднам.
