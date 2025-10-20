Сектор Газа
Петро назвал Трампа невежественным после обвинений в причастности к наркобизнесу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Andres Garzon

Политическая перепалка между США и Колумбией набирает обороты. Президент латиноамериканской страны Густаво Петро резко ответил Дональду Трампу, который публично обвинил его в связях с наркокартелями и объявил о прекращении финансовой поддержки страны.

По словам Трампа, Колумбия «стимулирует массовое производство наркотиков», а сам Петро якобы является «лидером незаконного оборота». Колумбийский президент не стал молчать и заявил, что хозяин Белого дома был «обманут своими помощниками».

«Главным врагом наркоторговли в Колумбии в XXI веке был тот, кто раскрыл её связи с политическим истеблишментом. Это был я», – подчеркнул Петро.

Он добавил, что уважает народ и культуру США, но видит «проблему лично в Трампе».

«Вы грубы и невежественны в отношении Колумбии. Я не бизнесмен, как вы. Я социалист, и в моём сердце нет места алчности», – заявил глава государства.

Ранее Life.ru писал, что отношения между США и Колумбией обострились из-за инцидента у побережья страны. Американские военные уничтожили лодку, заявив, что на ней находились наркоторговцы. Густаво Петро опроверг это, заявив, что погибший был простым рыбаком и что США «вторглись в суверенные воды Колумбии».

