Трамп пообещал убивать наркоторговцев, поставляющих запрещённые вещества в США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США будут «убивать» тех людей, которые поставляют наркотики на территорию Соединённых Штатов.

«Мы просто будем убивать тех, кто привозит наркотики в нашу страну. Понятно? Мы будем их убивать», — сказал республиканец во время общения с журналистами в Белом доме.

Президент США подчеркнул, что для борьбы с наркотиками американское правительство не будет просить Конгресс утвердить «объявление войны» против наркокартелей.

Ранее глава Министерства войны США Пит Хегсет заявил о создании в зоне ответственности южного командования Соединённых Штатов подразделения по борьбе с наркотрафиком. Южное командование США отвечает за операции Вооружённых сил в Карибском бассейне и Южной Америке. По словам Хегсета, деятельность спецотдела будет направлена на уничтожение картелей в данном регионе. Позднее Дональд Трамп объявил об уничтожении «большой подводной лодки» с наркотиками, направлявшейся к Соединённым Штатам. По его словам, на борту находились четверо человек. Двое выжили и отправятся в Эквадор и Колумбию для судебного разбирательства.