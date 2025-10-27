Водитель грузовика спустя 60 лет узнал, что его подменили в роддоме

Житель Японии, всю жизнь проработавший водителем грузовика, спустя шесть десятилетий обнаружил, что был перепутан в роддоме с ребёнком из богатой семьи. Об этом удивительном инциденте пишет South China Morning Post.

Истинное положение дел стало известно только через шестьдесят лет. Младшие сыновья из состоятельной семьи начали подозревать, что их старший брат не является им родным. После получения наследства он отправил отца в дом престарелых, что вызвало у родственников сомнения. Вспомнилось, как мать когда-то упоминала, что старшего ребенка в роддоме могли перепутать после купания.

Братья подобрали окурок, оставленный их братом, и отправили его на ДНК-тест. Анализ показал отсутствие биологического родства. Изучив больничные записи, семья нашла своего настоящего первенца – водителя грузовика, который родился на 13 минут раньше подменённого ребёнка.

Судьба мужчины оказалась трудной: он рос без отца, в доме не было электричества, и ему приходилось подрабатывать, чтобы оплатить учебу. На протяжении всей жизни его задирали за несхожесть с родителями. Однако после многолетней судебной тяжбы суд в Токио признал вину больницы в ошибке, допущенной в 1953 году, и обязал её выплатить пострадавшему компенсацию в размере 250 тысяч долларов.

