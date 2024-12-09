Компенсация в миллион: Россиянка по ошибке роддома 23 года растила чужого ребёнка

Миллион рублей компенсации морального вреда взыскали судебные приставы с больницы, где подменили младенцев. В суд с иском обратилась мать, которая 23 года воспитывала чужого ребёнка, сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Дагестан.

По информации ведомства, женщина не сразу приняла известие о том, что растила неродного сына на протяжении многих лет. Этот шокирующий факт подтолкнул её к подаче иска против медицинского учреждения. Суд рассмотрел дело и встал на сторону женщины, обязав роддом выплатить ей компенсацию в размере одного миллиона рублей.

Однако медучреждение не спешило исполнять обязательства по выплате компенсации, что вынудило инспекторов УФССП вмешаться в ситуацию. Они наложили арест на запрет для больницы регистрировать транспорт, после чего роддом погасил долг перед истицей.