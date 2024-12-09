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Регион
9 декабря, 18:30

Компенсация в миллион: Россиянка по ошибке роддома 23 года растила чужого ребёнка

Жительнице Дагестана выплатили 1 млн рублей за подмену ребёнка в роддоме

Миллион рублей компенсации морального вреда взыскали судебные приставы с больницы, где подменили младенцев. В суд с иском обратилась мать, которая 23 года воспитывала чужого ребёнка, сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Дагестан.

По информации ведомства, женщина не сразу приняла известие о том, что растила неродного сына на протяжении многих лет. Этот шокирующий факт подтолкнул её к подаче иска против медицинского учреждения. Суд рассмотрел дело и встал на сторону женщины, обязав роддом выплатить ей компенсацию в размере одного миллиона рублей.

Однако медучреждение не спешило исполнять обязательства по выплате компенсации, что вынудило инспекторов УФССП вмешаться в ситуацию. Они наложили арест на запрет для больницы регистрировать транспорт, после чего роддом погасил долг перед истицей.

Ранее в Нижнем Новгороде женщина пожаловалась на видеокамеры, установленные в кабинете УЗИ в городском роддоме. Однако в региональном Минздраве не сочли это нарушением и заявили, что съёмка ведётся для фиксации действий медперсонала.

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Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Полина Никифорова
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