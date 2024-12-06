Россиянка обвинила врачей роддома в «интимной видеосъёмке» во время УЗИ

В Нижнем Новгороде женщина обратилась в региональный Минздрав, пожаловавшись на видеокамеры, установленные в кабинете УЗИ в городском роддоме. В ведомстве нарушений не увидели и заверили пациентку, что съёмка ведётся для фиксации действий медперсонала. Об этом сообщает издание NewsNN в телеграм-канале.

Как утверждается в официальном ответе министерства, камеры появились в роддоме № 1 в 2023 году, их целью является «исключение человеческого фактора при проведении ответственного пренатального исследования». Съёмка якобы ведётся исключительно с ракурса, который позволяет видеть только лицо, руки врача, живот женщины и монитор УЗИ-аппарата. О наличие камер информирует объявление на двери кабинета. Кроме того, пациенток просят подписать бланк-согласие, однако в тот день врач забыла взять подпись у беременной, потому что работала последний день перед декретным отпуском. Заявительницу ответ Минздрава не устроил.

«Это не безопасность врача, как пытаются себя оправдать главврач роддома №1 и министерство здравоохранения, а прямое нарушение прав пациента в заведомо беспомощном состоянии», — подчеркнула она.