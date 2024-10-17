Довели вандалы: За облегчающимися посетителями кинотеатра в Ялте теперь следят камеры

В мужском туалете одного из кинотеатров Ялты установили камеры видеонаблюдения. Соответствующие таблички с предупреждениями об этом появились над писсуарами. Об этом сообщает телеграм-канал «Подъём». В самой организации уже подтвердили: это не шутка. Свои действия там объяснили разгулом вандалов.

«[Камеры] не захватывают писсуары, они направлены на входы в кабинки туалетов. Потому что там неоднократно осуществлялись акты вандализма, в туалеты бросались петарды, разбивались унитазы, не поверите, даже воровали крышки бачков», — ответили в кинотеатре журналистам.