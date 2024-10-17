Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 14:15

Довели вандалы: За облегчающимися посетителями кинотеатра в Ялте теперь следят камеры

В Ялте возмутились видеокамерам, установленным в мужском туалете кинотеатра

В мужском туалете одного из кинотеатров Ялты установили камеры видеонаблюдения. Соответствующие таблички с предупреждениями об этом появились над писсуарами. Об этом сообщает телеграм-канал «Подъём». В самой организации уже подтвердили: это не шутка. Свои действия там объяснили разгулом вандалов.

«[Камеры] не захватывают писсуары, они направлены на входы в кабинки туалетов. Потому что там неоднократно осуществлялись акты вандализма, в туалеты бросались петарды, разбивались унитазы, не поверите, даже воровали крышки бачков», — ответили в кинотеатре журналистам.

Жители Ялты в соцсетях начали шутить, что трансляцию с камер показывают в кинозалах, другие читатели невозмутимо уверены, что процесс их мочеиспускания не является сенсационным событием даже для самых искушённых зрителей.

Житель многоквартирного дома в Москве обнаружил в туалете агрессивную змею
Житель многоквартирного дома в Москве обнаружил в туалете агрессивную змею

Напомним, до четырёх лет колонии может грозить 46-летнему жителю Москвы Сергею, который подглядывал за своими квартирантками через скрытые камеры. Правоохранители рассматривают возможность возбуждения уголовного дела.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / suriyachan

Николай Рюмин
  • Новости
  • Общество
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров