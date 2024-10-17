Довели вандалы: За облегчающимися посетителями кинотеатра в Ялте теперь следят камеры
В Ялте возмутились видеокамерам, установленным в мужском туалете кинотеатра
В мужском туалете одного из кинотеатров Ялты установили камеры видеонаблюдения. Соответствующие таблички с предупреждениями об этом появились над писсуарами. Об этом сообщает телеграм-канал «Подъём». В самой организации уже подтвердили: это не шутка. Свои действия там объяснили разгулом вандалов.
«[Камеры] не захватывают писсуары, они направлены на входы в кабинки туалетов. Потому что там неоднократно осуществлялись акты вандализма, в туалеты бросались петарды, разбивались унитазы, не поверите, даже воровали крышки бачков», — ответили в кинотеатре журналистам.
Жители Ялты в соцсетях начали шутить, что трансляцию с камер показывают в кинозалах, другие читатели невозмутимо уверены, что процесс их мочеиспускания не является сенсационным событием даже для самых искушённых зрителей.
Напомним, до четырёх лет колонии может грозить 46-летнему жителю Москвы Сергею, который подглядывал за своими квартирантками через скрытые камеры. Правоохранители рассматривают возможность возбуждения уголовного дела.
Shutterstock / FOTODOM / suriyachan