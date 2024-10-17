Житель многоквартирного дома в Москве обнаружил в туалете агрессивную змею

Житель одного из многоквартирных домов на Красноармейской улице, что в московском районе Аэропорт, переживает, как бы не стать жертвой агрессивной змеи, заползшей в нему в туалет. Он вызвал спасателей, однако пресмыкающееся не проявило должного этикета и не стало дожидаться гостей. Как отмечает 360.ru со ссылкой на источник, спасатели прибыли на место ЧП и принялись искать незваную гостью.