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17 октября, 07:41

Житель многоквартирного дома в Москве обнаружил в туалете агрессивную змею

Житель одного из многоквартирных домов на Красноармейской улице, что в московском районе Аэропорт, переживает, как бы не стать жертвой агрессивной змеи, заползшей в нему в туалет. Он вызвал спасателей, однако пресмыкающееся не проявило должного этикета и не стало дожидаться гостей. Как отмечает 360.ru со ссылкой на источник, спасатели прибыли на место ЧП и принялись искать незваную гостью.

«В квартире много коммуникаций, [спасатели] продолжают разведку», — подчеркнул источник издания.

Столичные ветеринары спасли йорка Челси, укушенного змеёй
Столичные ветеринары спасли йорка Челси, укушенного змеёй

Ранее в Москве питоны сбежали из открытого террариума, пока их хозяин был в больнице. Специалисты смогли поймать двух животных, однако до этого они распугали соседей безответственного москвича, забывшего закрыть террариум.

Обложка ©

pixabay / Foto-Rabe

Борис Эльфанд
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