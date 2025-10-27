Путин подписал закон о денонсации договора с США об утилизации плутония

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония. Договор, заключённый в 2000 году и ратифицированный в 2011-м, предусматривал утилизацию каждой стороной 34 тонн оружейного материала, оставшегося после сокращения ядерных арсеналов.

Президент приостановил действие соглашения ещё в 2016 году из-за введения санкций против России, принятия закона о поддержке Украины в 2014 году, расширения НАТО на восток и наращивания военного присутствия США в Европе.

Дополнительной причиной стало желание Вашингтона изменить порядок утилизации плутония без согласия Москвы. Правительство внесло инициативу о денонсации в Госдуму в июле — ее поддержали обе палаты парламента.