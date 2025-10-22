В США предложили энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию

Министерство энергетики США опубликовало документ, позволяющий энергетическим организациям получать до 19 метрических тонн плутония из боеголовок времён холодной войны. Материал может быть переработан в топливо для современных реакторов, сообщает Financial Times.

В заявке указано, что компании, получившие плутоний, смогут быстрее оформить лицензию Комиссии по ядерному регулированию, необходимую для эксплуатации ядерных установок. Предполагается, что заявки подадут как минимум две компании: Oklo, поддерживаемая Сэмом Альтманом из OpenAI, и французская Newcleo.

«Этот шаг является очередным в рамках попыток администрации Трампа стимулировать развитие атомной отрасли, поскольку спрос на электроэнергию растёт впервые за последние десятилетия. По прогнозам Bloomberg, рост числа центров обработки данных, используемых для обучения и запуска моделей искусственного интеллекта, приведёт к тому, что к 2035 году спрос на электроэнергию увеличится более чем вдвое», — говорится в статье.

Атомные станции в Мичигане и Пенсильвании планируют возобновить работу в ближайшие два года, а инвестиции в небольшие модульные реакторы (РСМР) превышают миллиарды долларов. При этом дефицит топлива остаётся сдерживающим фактором: для РСМР мощностью до 300 мегаватт требуется высококачественное низкообогащённое урановое топливо («haleu»), производство которого в значительной степени контролируется Россией.

В 2024 году администрация Байдена запретила импорт урановой продукции из России, а собственное производство США составляет менее одной тонны ежегодно. В мае Трамп издал четыре указа по развитию атомной отрасли, два из которых предписывали министерству энергетики выявлять излишки топлива и предоставлять их разработчикам реакторов.

Компании, подающие заявки, должны подробно описать планы переработки и производства топлива, а также процедуры обеспечения безопасности. Французская Newcleo согласилась инвестировать до двух миллиардов долларов в США совместно с Oklo для развития топливной промышленности и производственной инфраструктуры.

А ранее Минэнерго США объявило о планах приобретения 1 миллиона баррелей нефти для пополнения стратегического нефтяного резерва страны. Поставки запланированы на период с декабря текущего года по январь следующего. В настоящее время около 409 миллионов баррелей нефти хранятся в четырёх хранилищах, а общая вместимость составляет 714 миллионов.