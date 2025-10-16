Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
16 октября, 14:45

Сотни тысяч подрядчиков ядерной отрасли США окажутся без зарплаты из-за шатдауна

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Link

Министр энергетики США Крис Райт предупредил о серьёзных последствиях надвигающегося шатдауна для ключевого сектора национальной безопасности. Около 100 тысяч подрядчиков, занятых в модернизации ядерного арсенала страны, рискуют остаться без зарплаты. Об этом пишет Bloomberg.

«Мы платили им до сегодняшнего дня, но начиная с завтрашнего дня, максимум с понедельника, мы не сможем платить этим работникам. Если это продлится долго, они могут найти другую работу. Они прекратят свои усилия по модернизации нашей ядерной системы», — сказал Райт.

Напомним, что шатдаун в США начался 1 октября после того, как сенаторы не смогли согласовать проект федерального бюджета. В Минфине США заявили, что из-за него экономика страны теряет около 15 миллиардов долларов ежедневно. Президент США Дональд Трамп поручил военному министру Питу Хегсету направить все доступные средства на выплату зарплат военным.

BannerImage
Полина Никифорова
