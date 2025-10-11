Трамп поручил Хегсету направить все доступные средства на зарплаты военным

Американский лидер Дональд Трамп отдал распоряжение министру войны Питу Хегсету использовать все возможные ресурсы для обеспечения выплаты заработной платы военнослужащим 15 октября, несмотря на продолжающуюся частичную приостановку работы правительства (шатдаун).

В своём сообщении в социальной сети Truth Social республиканец подчеркнул, что без принятия экстренных мер военнослужащие США рискуют остаться без зарплат 15 октября. В связи с этим, он заявил, что поручил шефу Пентагона использовать все имеющиеся в распоряжении средства для обеспечения выплат военным.

«Я не позволю демократам с помощью вызванной ими опасной приостановки работы правительства держать в заложниках наших военных и безопасность нашей страны в целом», — заявил хозяин Белого дома. Трамп призвал демократов поддержать законопроект, направленный на возобновление финансирования правительства, выразив готовность к дальнейшему обсуждению спорных финансовых вопросов.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась 1 октября из-за разногласий между республиканцами и демократами в Конгрессе по вопросам финансирования, в частности, в сфере здравоохранения. Стороны обвиняют друг друга в провоцировании и затягивании шатдауна в политических целях. Это уже второй случай угрозы шатдауна в течение второго срока Трампа, однако ранее администрации удавалось достигать временных компромиссов по бюджетным вопросам. При этом шатдаун случался в первый срок республиканца и продлился 35 дней — с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019-го. Всего же в современной истории это 21-й шатдаун.