У США из-за шатдауна скоро кончатся деньги на переоснащение ядерного арсенала
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrea Izzotti
Шатдаун приведёт к тому, что в ближайшие шесть-семь дней у США закончатся средства на модернизацию ядерного арсенала. Об этом предупредил министр энергетики Крис Райт.
«В ближайшие шесть-семь дней у нас закончится финансирование, и переоснащение нашего ядерного арсенала, главного гаранта нашего суверенитета, будет недофинансировано», — сказал он на заседании кабинета американской администрации в Белом доме.
Райт считает, что лидер демократов в Сенате США Чак Шумер проявляет безответственность, блокируя принятие временного бюджета, необходимого для возобновления работы правительства.
Ранее из-за частичной приостановки работы правительства США Пентагон отправил в неоплачиваемые отпуска почти половину своих гражданских сотрудников — около 335 тысяч человек. При этом более двух миллионов действующих военнослужащих продолжают службу, но без зарплаты. Кроме того, бюджетный кризис угрожает работе символов страны: факел Статуи Свободы может потухнуть уже через неделю. Демократы штата обвинили в происходящем республиканцев, подчеркнув, что местные власти не намерены финансировать содержание памятника.
