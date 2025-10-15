Сектор Газа
15 октября, 14:15

Минфин США заявил о потерях экономики в $15 млрд в день из-за шатдауна

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Экономика США теряет около 15 миллиардов долларов ежедневно из-за продолжающегося шатдауна правительства. Об этом сообщил глава Минфина Скотт Бессент, выступая на форуме «Инвестируйте в Америку», передаёт Reuters.

По его словам, несмотря на устойчивый поток инвестиций в американскую экономику, приостановка работы федеральных ведомств стала серьёзным тормозом для развития.

«Единственное, что нас здесь замедляет, — это приостановка работы правительства», — заявил Бессент, отметив, что ежедневные потери связаны с остановкой производственных и административных процессов.

Встанет абсолютно всё: СМИ раскрыли, как шатдаун в США может отразиться на Украине
Шатдаун в США начался 1 октября после того, как сенаторы не смогли согласовать проект федерального бюджета. Как писала The Washington Post, из-за этого администрация президента начала увольнять сотрудников в сфере торговли, финансов, здравоохранения, образования и внутренней безопасности.

По оценкам аналитиков, если бюджетный кризис затянется, американская экономика может потерять десятки миллиардов долларов, а восстановление потребует нескольких месяцев.

Экономист раскрыл, как первый за семь лет шатдаун в США отразится на россиянах
