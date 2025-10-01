Интервидение
1 октября, 11:00

Экономист раскрыл, как первый за семь лет шатдаун в США отразится на россиянах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Влияние приостановки работы американского правительства на российских граждан будет незначительным, ограничиваясь изменениями в экономических прогнозах. Помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин сообщил лишь о вероятных колебаниях валютного курса доллара.

«Что касается прямых последствий шатдауна в США для граждан России, то они будут минимальными и в основном ограничатся сферой экономических ожиданий и настроений финансовых рынков. Как показывают предыдущие подобные инциденты, наиболее чувствительные последствия имеют локальный характер для американской экономики, включая приостановку работы ряда государственных служб, замедление выдачи кредитов малому бизнесу и возможные задержки в аэропортах», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Основная угроза для глобальной экономики, включая российскую, заключается в непредсказуемости ситуации, способной спровоцировать временную нестабильность на рынках, что подтверждается падением американских индексов после появления новостей, уточнил Мосягин. Эксперт рекомендовал российским гражданам и предприятиям сохранять хладнокровие и концентрироваться на стратегическом планировании в текущих обстоятельствах.

Российская экономика, по его словам, демонстрирует стабильность, а внутренняя финансовая система страны имеет необходимые механизмы для смягчения внешних потрясений. Чтобы защититься от краткосрочных изменений курса доллара, помощник депутата ГД советует придерживаться испытанных стратегий: распределять риски, избегать спонтанных решений, вызванных новостями, и использовать возможности внутреннего рынка.

В заключение специалист отметил, что шатдаун – это результат серьёзных разногласий внутри американского политического класса. Подобные кризисные явления стали типичными для США и в первую очередь негативно сказываются на самих американцах, многие из которых вынуждены уходить в неоплачиваемый отпуск или продолжать работу без оплаты труда.

Напомним, что шатдаун произошёл в США впервые за семь лет из-за того, что Конгресс не смог вовремя принять бюджет на новый финансовый год. С 1 октября 2025 года правительство частично приостановило свою работу. Трамп прокомментировал ситуацию, отметив, что видит в ней шанс для значительного сокращения штата и прекращения финансирования проектов. Американский сенатор от штата Техас Тед Круз считает, что шатдаун в США может затянуться на недели.

