Первый за семь лет шатдаун в США может затянуться на недели

Сенатор Круз: Шатдаун в США может длиться несколько дней или недель

Шатдаун в США может затянуться на несколько недель, считает американский сенатор от штата Техас Тед Круз. Частичная приостановка работы федерального правительства США – последствие шагов Демократической партии, рассказал республиканец в интервью Fox News.

«Он (шатдаун, — Прим. Life.ru) может длиться несколько дней, может длиться неделями», — дал прогноз законодатель.

Круз возложил ответственность за приостановку работы федеральных ведомств на демократов, утверждая, что их неприязнь к главе Белого дома Дональду Трампу и стала причиной шатдауна.

«Привычное дело»: Трамп может использовать шатдаун для «расправы» над демократами
Напомним, что шатдаун произошёл в США впервые за семь лет из-за того, что Конгресс не смог вовремя принять бюджет на новый финансовый год. С 1 октября 2025 года правительство частично приостановило свою работу. Трамп прокомментировал ситуацию, отметив, что видит в ней шанс для значительного сокращения штата и прекращения финансирования проектов.

BannerImage
Наталья Афонина
