Минэнерго США закупит миллион баррелей нефти для стратегического резерва

Министерство энергетики Соединённых Штатов объявило о планах приобретения 1 миллиона баррелей нефти для пополнения стратегического нефтяного резерва страны. Согласно официальному заявлению ведомства, поставки запланированы на период с декабря текущего года по январь следующего.

До 28 октября Минэнерго будет принимать предложения от компаний, заинтересованных в поставке сырья.

В июле этого года президент США Дональд Трамп выражал уверенность в способности страны добиться дальнейшего снижения цен на нефть, что создаст более подходящие условия для пополнения национального стратегического резерва.

Стратегический нефтяной запас США был создан в 1975 году по решению Конгресса в ответ на мировой энергетический кризис. В настоящее время около 409 миллионов баррелей нефти хранятся в четырёх хранилищах, расположенных в соляных пластах штатов Луизиана и Техас. Общая разрешённая вместимость хранилищ составляет 714 миллионов баррелей. Американский нефтяной резерв является самым крупным в мире среди тех, что находятся в собственности правительств.

Ранее стало известно, что за первые девять месяцев 2024 года Китай сократил объём импорта нефти из России на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно официальной информации, поставки российского энергоресурса составили 74,04 миллиона тонн, при этом их стоимость уменьшилась на 21% и достигла 37,55 миллиарда долларов.