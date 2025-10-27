Первое произведение Агаты Кристи обнаружили спустя 120 лет после публикации

Спустя 120 лет в лондонской газете было найдено первое опубликованное произведение известной английской писательницы Агаты Кристи. Стихотворение под названием «Пар против электричества», написанное в 1905 году, долгое время оставалось незамеченным из-за неточностей в биографии автора.

Как сообщает The Times, сама Кристи ошиблась в возрасте, указав, что написала его в 11 лет, а не в 14, и перепутала электричку с трамваем. Исследователи обнаружили 24-строчное произведение в газетных архивах в прошлом месяце, и после этого наследники писательницы дали согласие на его публикацию. Стихотворение, опубликованное 8 июля 1905 года в газете Ealing and Hanwell Post, было представлено как «рифмованный комментарий юного автора к поломке электропоездов».

Напомним, Агата Кристи оставила богатое литературное наследие, включая более 80 детективов, таких как «Смерть на Ниле» и «Десять негритят», а ее герои Эркюль Пуаро и мисс Марпл стали культовыми. Её книги переведены на более чем 100 языков и многократно экранизированы.

