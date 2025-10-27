Роскачество обнаружило скрытый сахар в цикории популярных брендов

Любимый ЗОЖ-напиток оказался не таким уж безвредным: эксперты Роскачества нашли скрытый сахар в цикории 11 известных российских марок. По данным Mash, специалисты исследовали двадцать образцов напитка и выяснили, что вместо заявленного инулина — полезного для диабетиков вещества — в продукте многих брендов резко повысилась доля глюкозы.

В список попали Spar, «Здоровье», «Целебник», «Ашан», «ВкусВилл», «Лента», BigBio, «О’кей», «Здравник», «Большая чашка» и «Бабушкин хуторок».

По технологии, после обжарки инулин должен превращаться во фруктозу, однако анализ показал обратное — в некоторых образцах могли оказаться добавки из крахмалосодержащих злаков.

Для людей с диабетом, инсулинорезистентностью или чувствительной поджелудочной железой такой напиток может быть вреден.

Антилидером проверки стал цикорий Spar: содержание углеводов в нём оказалось на 73% выше заявленного. Остальным производителям Роскачество рекомендовало пересмотреть рецептуру и скорректировать состав.