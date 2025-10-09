Валдайский форум
9 октября, 11:42

Сыпучий и без комочков: В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать сахар

Обложка © Shuttrerstock / FOTODOM / graletta

При выборе сахара покупателям стоит быть особенно внимательными, ведь недобросовестные продавцы могут выдавать за дорогой тростниковый продукт обычный свекловичный, просто подкрашенный жжёным сахаром. Об этом с Life.ru поделилилсь в пресс-службе Роскачества, отметив, что различить подделку можно по внешнему виду и качеству упаковки.

По словам экспертов, хороший сахарный песок должен быть сыпучим, без комков и с однородными кристаллами белого цвета, а рафинированный — иметь ровные края и гладкую поверхность. Упаковка обязательно должна быть герметичной и содержать всю необходимую маркировку: данные о производителе, дате изготовления и сроке годности.

«Качественный сахарный песок должен быть сыпучим, без комков, с однородными кристаллами белого цвета и характерным блеском. Рафинированный кусковой сахар должен иметь ровные края и гладкую, равномерную поверхность», — отметили в Роскачестве.

В пресс-службе уточнили, что принципиальной разницы в пищевой ценности между белым рафинированным и тростниковым сахаром нет, а платить стоит только за проверенный бренд и гарантированное качество.

Куриные яйца подешевели до минимума с 2023 года
Ранее Life.ru рассказал россиянам о падении цен на сахар. Оно обусловлено сезонным увеличением предложения из-за переработки нового урожая сахарной свеклы и сдвигом рыночного баланса. По прогнозам, производство сахара в текущем году может составить 6,5–6,6 млн тонн, включая продукцию из мелассы и сиропа.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Мария Любицкая
