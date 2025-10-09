Сыпучий и без комочков: В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать сахар

При выборе сахара покупателям стоит быть особенно внимательными, ведь недобросовестные продавцы могут выдавать за дорогой тростниковый продукт обычный свекловичный, просто подкрашенный жжёным сахаром. Об этом с Life.ru поделилилсь в пресс-службе Роскачества, отметив, что различить подделку можно по внешнему виду и качеству упаковки.

По словам экспертов, хороший сахарный песок должен быть сыпучим, без комков и с однородными кристаллами белого цвета, а рафинированный — иметь ровные края и гладкую поверхность. Упаковка обязательно должна быть герметичной и содержать всю необходимую маркировку: данные о производителе, дате изготовления и сроке годности.

«Качественный сахарный песок должен быть сыпучим, без комков, с однородными кристаллами белого цвета и характерным блеском. Рафинированный кусковой сахар должен иметь ровные края и гладкую, равномерную поверхность», — отметили в Роскачестве.

В пресс-службе уточнили, что принципиальной разницы в пищевой ценности между белым рафинированным и тростниковым сахаром нет, а платить стоит только за проверенный бренд и гарантированное качество.

Ранее Life.ru рассказал россиянам о падении цен на сахар. Оно обусловлено сезонным увеличением предложения из-за переработки нового урожая сахарной свеклы и сдвигом рыночного баланса. По прогнозам, производство сахара в текущем году может составить 6,5–6,6 млн тонн, включая продукцию из мелассы и сиропа.