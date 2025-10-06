Куриные яйца подешевели до минимума 2023 года

Цены на куриные яйца в стране опустились ниже отметок 2023 года, составив в среднем 84 рубля за десяток. Данную информацию газете «Известия» подтвердили в «Руспродсоюзе».

Как разъяснили в ассоциации, стабилизации стоимости способствовал рост рентабельности производства, а также сезонный фактор и увеличение объёмов. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков напомнил, что ранее виной резкого подорожания стало несовпадение пиков спроса и предложения, а также ценовые тендеры торговых сетей.

«Основной канал сбыта — торговые сети продолжительное время проводили тендерные закупки на понижение цен, что вынуждало птицеводов реализовывать яйца по бросовым ценам ниже себестоимости», — разъяснил он.

Сейчас, по его словам, заключение долгосрочных контрактов между производителями и ритейлерами помогло исправить ситуацию. В то же время, производители без таких соглашений вновь сталкиваются с проблемой избытка предложения. Во избежание повторения кризиса, в ассоциации считают необходимым развивать технологии хранения и промышленной переработки яичной продукции.

