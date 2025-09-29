Осень сэкономит: Эксперт рассказал россиянам о падении цен на сахар

По словам эксперта, основные причины этого процесса связаны с началом активной переработки нового урожая сахарной свёклы и изменением баланса спроса и предложения. В этом году потенциальные объёмы произведённого сахара могут достичь порядка 6,5-6,6 млн тонн (с учётом переработки мелассы и сиропа), что полностью покрывает нужды внутреннего рынка и потенциально стимулирует экспорт.

Так как к середине — концу сентября сезонный ажиотаж спадает из-за снижения спроса на сахар со стороны населения для его использования в консервации домашней овощной продукции, это создаёт дополнительное давление на цены в сторону понижения. Обычно в этот период цены снижаются от 2 до 5%. При этом падение цен может происходить вплоть до начала — середины зимы.

Ранее Life.ru перечислил продукты, которые подешевеют со дня на день. Речь идёт о свекле, луке, моркови и капусте. Подешевеют те товары, которые сейчас собирают фермеры и производители агропродукции. Соответственно, оптовые цены будут идти вниз — и они потянут за собой вниз цены и в рознице. Кроме того, ожидается снижение цен и на яблоки, особенно на сезонные сорта, такие как антоновка и другие, которые обычно созревают и собираются в этот период.