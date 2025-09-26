Агроэксперт перечислил продукты, которые подешевеют со дня на день

Под конец сентября сложно спрогнозировать снижение цен на какие-либо фрукты, так как, наоборот, ожидается повсеместный рост. Но некоторые продукты всё же подешевеют. Об этом Life.ru рассказал управляющий партнёр Agro and Food Communications Александр Панченко.

«На рынке всё-таки может что-то подешеветь — это свёкла, лук, морковь, капуста. То есть те товары, которые сейчас собирают фермеры и производители агропродукции. Соответственно, оптовые цены будут идти вниз — и они потянут за собой вниз цены и в рознице. Это сезонное снижение цены, поэтому оно из года в год примерно всегда происходит вот в это время», — рассказал эксперт.

Кроме того, ожидается снижение цен и на яблоки, особенно на сезонные сорта, такие как антоновка и другие, которые обычно созревают и собираются в этот период. Однако остальные фрукты и овощи подорожают. Например, томаты, огурцы и редис будут дорожать, поскольку сбор подходит к концу.

«То, что выходит из урожая, всегда дороже, чем грунтовые или сезонные продукты. Сейчас все природные витамины подорожают на 30% и продолжат свой рост», — заключил Панченко.

Ранее стало известно, что самый осенний овощ — тыква — за год подорожал в среднем на 5%. В настоящее время килограмм обходится покупателям в среднем в 106,1 рубля.