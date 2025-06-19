Пределов нет? Эксперт рассказал, когда ожидать снижения цен на белокочанную капусту

Цены на белокочанную капусту падают уже вторую неделю. Например, только с 10-го по 16 июня наблюдалось снижение на 4,5%. И эта тенденция будет набирать обороты. О том, когда ожидать большего удешевления данного продукта, рассказал в беседе с Life.ru управляющий партнёр Agro&Food Communications Илья Березнюк.

По словам эксперта, на рынок поступают ранние сорта капусты, которые выращивают на юге страны. Уже к середине лета начнут привозить среднеспелые сорта из других регионов. А уже поздние в больших количествах появятся к началу или середине осени.

И, собственно говоря, при учёте, что были увеличены в этом году площади под овощи открытого грунта, о которых мы сейчас говорим, то, я думаю, это очень сильно скорректирует цены. Илья Березнюк Управляющий партнёр Agro&Food Communications

Он отметил, что в 2024-м и в начале 2025-го, наоборот, было существенное подорожание капусты, которое произошло в связи с неурожаем. Аналогичная ситуация была и со столовым картофелем. Непростые климатические испытания и уменьшение плодов на посевах в некоторых регионах России вызвали сокращение объёмов продукции не менее чем на 5,5–6%.

Основной спрос на капусту, по наблюдениям Березнюка, возникает осенью, в начале зимы. И это приводит к тому, что уже к середине весны заканчивается капуста собственного производства и на полках магазинов всё чаще появляется импортная, которую привезли из ближнего и дальнего зарубежья. Как например, из Ирана и Китая. Основные объёмы продукции поставляются от соседей России. Это Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан и другие республики.

«Поэтому, я думаю, в этом году ситуация сейчас стабилизируется, и это отобразится, в том числе на ценах. В частности, на белокочанную капусту из борщевого набора», — подчеркнул эксперт.