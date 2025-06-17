Названы продукты, которые могут подорожать из-за эскалации на Ближнем Востоке
«Постньюс»: Конфликт Ирана и Израиля может привести к росту цен на авакадо
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Эскалация иранско-израильского конфликта может привести к точечному росту цен на отдельные категории продуктов в России. По данным специалистов логистической компании Logistics.ru, опрошенных изданием «Постньюс», существует риск подорожания и уменьшения разнообразия некоторых товаров.
В первую очередь это касается продукции, импортируемой из Израиля: фруктов и овощей (в частности, авокадо, цитрусовых и хурмы), орехов, сухофруктов, вин, биологически активных добавок, а также продукции премиум-сегмента, включая кошерные продукты. Из Ирана под угрозой подорожания находятся фисташки, финики, изюм, гранаты, шафран, чай и специи.
Однако эксперты Logistics.ru советуют россиянам не паниковать, ведь наш продовольственный рынок сохраняет одно из самых устойчивых положений в мире, поэтому влияние ближневосточного конфликта, скорее всего, будет носить локальный и ограниченный характер.
Ранее политолог ответил на вопрос, сможет ли Израиль самостоятельно противостоять Ирану. По его мнению, страна не сможет достичь своих целей без поддержки США. Тегеран заявляет о намерении уничтожить Израиль, а Израиль стремится сменить власть в Иране. Специалист считает, что зависимость Израиля от американского оружия делает его уязвимым. Тем временем президент США Дональд Трамп отказался поддерживать израильский план об убийстве верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Такое действие может привести к негативным последствиям, включая ущерб для самих США.