Названы продукты, которые могут подорожать из-за эскалации на Ближнем Востоке

Эскалация иранско-израильского конфликта может привести к точечному росту цен на отдельные категории продуктов в России. По данным специалистов логистической компании Logistics.ru, опрошенных изданием «Постньюс», существует риск подорожания и уменьшения разнообразия некоторых товаров.

В первую очередь это касается продукции, импортируемой из Израиля: фруктов и овощей (в частности, авокадо, цитрусовых и хурмы), орехов, сухофруктов, вин, биологически активных добавок, а также продукции премиум-сегмента, включая кошерные продукты. Из Ирана под угрозой подорожания находятся фисташки, финики, изюм, гранаты, шафран, чай и специи.